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檢警偵破網路電信詐欺集團 逮10名成員

2017-01-25  16:49

〔記者方志賢／高雄報導〕李姓男子為首的網路電信詐騙集團，以「猜猜我是誰」、網路購物設定錯誤及假檢警等手法詐騙，檢警先後2波逮捕10名集團成員，查出被害人30餘名，遭詐騙金額達數千萬元，全案依詐欺罪嫌送辦。

刑事局偵8隊第6隊分析過濾165反詐騙專線數據，發現被害人所匯款項遭詐騙集團車手於台南、高雄等地金融機構提款，研判幕後有集團控制車手進行提款，與高市刑大偵4隊、南市警局新營分局等組專案小組，並報台南地檢署檢察官陳誌銘指揮偵辦。

檢警調閱金融機構提款影像，發現劉男等提款車手涉嫌重大，於今年1月4日兵分多路執行拘提、搜索，在高市、花蓮市、桃園市等地查獲林男等提款車手。

專案小組持續追查發現，該集團是李姓男子指揮阮、賴、李等人，由阮男利用社群網站及線上遊戲，招募車手或收購人頭帳戶，該集團吸收車手數十名，區域遍及全國。

該犯罪集團將車手集中在廉價飯店管理，阮男提供毒品供車手施用以控制其行動，待被害人遭騙匯款指定帳戶，李男再指揮車手前往金融機構提款，專案小組1月24日兵分多路執行第2波拘提、搜索，在彰化縣花壇鄉，逮獲李姓主嫌等7人到案。

警方查獲存摺14本、提款卡12張、作案聯絡電話卡12張、手機10支、安非他命40餘公克、現金10萬8000元、及安非他命吸食工具等贓證物，全案依詐欺等罪嫌送辦。

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  • 檢警偵破網路電信詐欺集團案，查獲存摺、提款卡、手機、安非他命及現金10萬8000元等贓證物，全案依詐欺等罪嫌送辦。（記者方志賢翻攝）

    檢警偵破網路電信詐欺集團案，查獲存摺、提款卡、手機、安非他命及現金10萬8000元等贓證物，全案依詐欺等罪嫌送辦。（記者方志賢翻攝）

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