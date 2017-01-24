高雄破獲名車油箱藏槍毒 主嫌等4人收押禁見
緝毒犬聞到進口的二手賓士休旅車夾藏有異樣。（記者黃建華翻攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署今天晚間宣布破獲一個利用進口二手賓士名車，油箱夾藏槍械、毒品走私集團，於高雄海關倉庫的一部進口賓士休旅車油箱內起獲8把制式手槍、3百多發子彈以及大批大麻、古柯鹼等毒品，逮捕黃姓主嫌等4人，均聲押獲准。全案擴大偵辦中。
雄檢今天指揮調查局台南市調查處、南部地區機動工作站、航業調查處高雄調查站、高雄市調查處、嘉義市調查站、嘉義縣調查站、保三總隊第二大隊、台南憲兵隊、行政院海岸巡防署海洋巡防總局第四海巡隊等單位，會同財政部關務署高雄關，在高雄海關倉庫內，查驗一汽車批發公司自美國進口之賓士牌ML350型車輛，當場在該車輛之油箱中起出第二級毒品大麻9241.8公克、第一級毒品古柯鹼601.7公克、制式手槍8把（含左輪手槍1把）、子彈301發、彈匣10個及大麻吸食用品1個等物。
專案小組循線拘提主嫌黃姓男子（34歲）、范姓男子（34歲）、翁姓男子（36歲）、杜姓男子（36歲）等4人到案。
經檢察官鄭益雄、蕭琬頤訊問後，認黃姓、范姓、翁姓、杜姓等被告涉嫌觸犯運輸一、二級毒品、走私槍械嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，均向法院聲請羈押禁見獲准。
經調查發現，黃姓、范姓男子2人有意自美國進口大麻販售，黃姓男子另打算進口槍枝、古柯鹼販售，遂推由杜姓男子設立公司，再由杜姓男子依黃姓、范姓男子指示，飛往美國採購二手賓士牌ML350型車輛後，杜姓男子再與翁姓男子介紹之人拿取大麻，另與黃姓男子在美國之友人接觸取得槍枝及古柯鹼後，將該等物品藏放在上開車輛之油箱內，再以其設立之公司名義，將該車進口回台灣。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 獨家》南市警疑爆貪汙 傳1聲押2交保
- 土豪哥新收編號「2509」 衣服太小繃繃的
- 又來了！持毒被逮 辯稱思念亡父吸毒療癒
- 毛小孩搞丟了 女警靠這招神速尋回
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 英國最高法院：啟動脫歐談判須先經國會批准
- 開放泰國免簽 外交部：顯著提昇觀光效益
- 彰銀換股務代理 政府插手經營權？
- 足球》媽媽過生日 梅西花4萬2台幣準備紅酒
- 勞工春節出勤 須補假或給加班費
- 曾住豬舍10多年 受助家庭變資助人
- Dara一句話撇清和GD緋聞 YG員工：鎖頭術笑噴全場
- 中國霧霾變佛地魔？預報只好改稱「不可描述的天氣現象」
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 蕭讚詹 可承擔國民黨復興責任
- iPhone 8加持 台郡下半年大成長
- 狂！真實存在的25個日本珍奇姓氏：牛糞
- 春聯免費送 桃機免稅店添過節氣氛
- 1/24重要財經新聞一覽
- 清大「運動績優」招生名額 增至31名
- 敘和談持續 可能發表共同文件
- 慰勞清潔隊員辛勞 賴清德發「十方富貴」紅包
- 學童遷回許厝分校？ 衛生局：數據證據力薄弱
- 美、中貿易不對等 白宮：將重新審視雙邊貿易
- 農業二三事》積極的糧食安全思維：再論大糧倉計畫的執行
- 黃薇渟披婚紗甜啾謝佳見 最終回閃瞎觀眾
- 川普簽署退出TPP 白宮：美國貿易政策新時代
- 台鐵推阿里山郵輪式行程 部落體驗不插電咖啡烘焙
- 新年就是要紅 精品獵嬌客
- 高英盃機器人創意賽 高屏27校66隊競技
- 梅爾吉勃遜9度當爸！與26歲嫩女友喜迎兒子出生
- 狼王子駕臨《獨家保鑣》 姊姊們嗨搶新寵
- 第四代提前接班？ 辜家長公子站上第一線
- NBA》遭熱火威特斯絕殺 勇士無緣締造8連勝
- 會計師︰辜成允遺產稅不到億元
- 北橫永貞路至頭份大橋段通車 國、省道路網更完整
- 周明璟突破2千場主持 暗藏美聲歌喉尬李玟
- 正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友…
- 川普主張「美國優先」中國：願意承擔世界領袖
- 不要被坑了 中市春節搭小黃每趟加收50元
- 美國退出TPP 行政院：會困難一點、繼續努力
- 嫌陸龜走太慢 大象將牠當「足球」踢
- 女友肚子凸凸der 陳冠希要當爸爸了？
標題：高雄破獲名車油箱藏槍毒 主嫌等4人收押禁見
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email