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高雄破獲名車油箱藏槍毒 主嫌等4人收押禁見

緝毒犬聞到進口的二手賓士休旅車夾藏有異樣。（記者黃建華翻攝）

2017-01-24  19:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署今天晚間宣布破獲一個利用進口二手賓士名車，油箱夾藏槍械、毒品走私集團，於高雄海關倉庫的一部進口賓士休旅車油箱內起獲8把制式手槍、3百多發子彈以及大批大麻、古柯鹼等毒品，逮捕黃姓主嫌等4人，均聲押獲准。全案擴大偵辦中。

雄檢今天指揮調查局台南市調查處、南部地區機動工作站、航業調查處高雄調查站、高雄市調查處、嘉義市調查站、嘉義縣調查站、保三總隊第二大隊、台南憲兵隊、行政院海岸巡防署海洋巡防總局第四海巡隊等單位，會同財政部關務署高雄關，在高雄海關倉庫內，查驗一汽車批發公司自美國進口之賓士牌ML350型車輛，當場在該車輛之油箱中起出第二級毒品大麻9241.8公克、第一級毒品古柯鹼601.7公克、制式手槍8把（含左輪手槍1把）、子彈301發、彈匣10個及大麻吸食用品1個等物。

專案小組循線拘提主嫌黃姓男子（34歲）、范姓男子（34歲）、翁姓男子（36歲）、杜姓男子（36歲）等4人到案。

經檢察官鄭益雄、蕭琬頤訊問後，認黃姓、范姓、翁姓、杜姓等被告涉嫌觸犯運輸一、二級毒品、走私槍械嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，均向法院聲請羈押禁見獲准。

經調查發現，黃姓、范姓男子2人有意自美國進口大麻販售，黃姓男子另打算進口槍枝、古柯鹼販售，遂推由杜姓男子設立公司，再由杜姓男子依黃姓、范姓男子指示，飛往美國採購二手賓士牌ML350型車輛後，杜姓男子再與翁姓男子介紹之人拿取大麻，另與黃姓男子在美國之友人接觸取得槍枝及古柯鹼後，將該等物品藏放在上開車輛之油箱內，再以其設立之公司名義，將該車進口回台灣。

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  • 檢警調海巡於進口二手賓士的油箱起獲8把制式手槍與300多發子彈、大批毒品。（記者黃建華翻攝）

    檢警調海巡於進口二手賓士的油箱起獲8把制式手槍與300多發子彈、大批毒品。（記者黃建華翻攝）

  • 專案小組起第二級毒品大麻9241.8公克、一級毒品古柯鹼601.7公克、（記者黃建華翻攝）

    專案小組起第二級毒品大麻9241.8公克、一級毒品古柯鹼601.7公克、（記者黃建華翻攝）

  • 鋁箔包內夾藏古柯鹼。（記者黃建華翻攝）

    鋁箔包內夾藏古柯鹼。（記者黃建華翻攝）

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標題：高雄破獲名車油箱藏槍毒 主嫌等4人收押禁見


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