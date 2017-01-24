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許金龍不法所得逾40億 檢建請法院宣告沒收

2017-01-24  10:56

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦日商百尺竿頭併購樂陞科技破局案，今調查偵結，樂陞董事長許金龍、代理董事長李柏衡、財務長謝東波、百億大盜楊瑞仁（現改名楊博智）等10人，均被依涉違《證券交易法》等罪起訴；檢方估計，許金龍不法所得超過40億7000萬元，建請法院宣告沒收。

檢方表示，許金龍出售私募股票、內線交易、發行可轉換公司債套利及侵占樂陞公司款項所獲之犯罪所得，共計40億7023萬8446元、以及葫蘆公司名下之私募股票1700仟股，均為被告許金龍實質所有，請法院依刑法第38條之1第1項前段規定沒收。

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  • 針對樂陞案，檢方估計，樂陞董事長許金龍（左）不法所得超過40億7000萬元，建請法院宣告沒收。（檔案照，記者朱沛雄攝）

    針對樂陞案，檢方估計，樂陞董事長許金龍（左）不法所得超過40億7000萬元，建請法院宣告沒收。（檔案照，記者朱沛雄攝）

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