高科技簽賭站賺翻 竟敗在不會用LINE阿嬤手上

2017-01-20 16:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕百密一疏！經營六合彩簽賭站的林姓男子，為躲避警方查緝，利用手機通訊軟體LINE接受賭客簽注，輔以手機遠端監控簽賭站動態，不料，警方技高一籌，趁不會用LINE的阿嬤簽注時，一舉搗破林的6間簽賭站，讓林大嘆：「3個月心血付之一炬！」

警方調查， 54歲林姓男子以經營賭博為業，曾因經營麻將場被警方查獲，近年轉型改經營六合彩簽賭站。

警方說，林男為躲避警方追緝，不但使用通訊軟體做為簽賭工具，更將簽賭所用之傳真機，以層層轉接方式逃避警方查緝，還在簽賭站裝設遠端監視器，透過雲端掌控簽賭站動態。

基隆市警局刑警大隊偵四隊經過長期跟監，掌握林簽賭網絡，昨趁不會使用手機的阿嬤前往簽注時，動員25名偵查佐，搗破林設在基隆市、新北市汐止區的6處簽賭站。

林落網後稱，他經營六合彩簽賭站才3個月，每月固定30名賭客簽注，每月約可賺取50萬收入。警訊後將林依法移送法辦。