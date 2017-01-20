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網友控宜蘭小吃名店老闆打人 店家：已道歉和解

2017-01-20  15:47

［記者江志雄／宜蘭報導］陳姓網友在網上PO文，指控宜蘭縣小吃名店羅東肉羹番老闆揮拳打人，並嗆要殺人，成為他人生中最慘痛的旅遊經驗；羅東肉羹番老闆娘今天接受媒體訪問時，坦承確有此事，事後包了6000元紅包尋求和解。

羅東肉羹番的肉捲、滷肉飯、肉羹，是宜蘭特色小吃，招牌美食肉捲曾登上國宴，但今年元月1日起，這3樣各漲5元，有些在地消費者嗆拒吃。

陳姓網友以「最糟糕的宜蘭之旅，肉羹番老闆打人事件簿」為題PO文，直指14日帶著3大4小到宜蘭縣羅東玩，因首度到羅東，利用Google地圖美食推薦，找到羅東肉羹番，點了一桌菜餚，吃到差不多快結束時，事情就發生了。

肉羹番老闆看到他們這桌小朋友已吃完，剩下他老婆還在吃，以不客氣的口吻要求小朋友先離開，讓位給其他客人坐，陳姓網友回說可否吃完再讓座，老闆不爽地說，「好啦，好啦！」，接著嗆聲，「生意這麼難做，我也不是很想做」。

陳姓網友回說，「不想做就不要做」，文中指控老闆衝上來打他2拳，之後店內5、6人衝上來，有人拿椅子砸過來，幸好沒砸到人，陳姓網友說，「老闆嗆不只要打我，還要殺了我」，PO出此事不是要討拍，只是希望不要有下個受害者，已打算對老闆提告。

老闆娘受訪時說，老闆個性比較急，事發後當場道歉，店家還包了6000元紅包，對此態度低調；轄區派出所表示，確曾接獲報案，警員當時也到場，但迄今還沒人提告。

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  • 羅東肉羹番是宜蘭縣小吃名店，卻傳出老闆因趕客與顧客起口角，竟對客人揮拳的暴力糾紛。（記者江志雄攝）

    羅東肉羹番是宜蘭縣小吃名店，卻傳出老闆因趕客與顧客起口角，竟對客人揮拳的暴力糾紛。（記者江志雄攝）

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