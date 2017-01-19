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與員工姊姊相姦生子 不願做DNA鑑定被起訴
2017-01-19 15:59
［記者林敬倫／宜蘭報導］現已離婚的游姓公司老闆，貪圖張姓員工姊姊的美色，發生姦淫關係，還生下一子，許姓妻子發現後提告，游與張均否認彼此發生關係，不願驗DNA，但檢方認為，2夫妻的通聯對話紀錄裡游男並未否認孩子不是自己的，依據通姦罪嫌起訴。
起訴書指出，41歲游男與許姓妻子於民國104年6月協議離婚，但游於103年間，與張姓員工的姊姊張女認識後，2人在不詳的時間、地點發生姦淫關係，張女也因此懷孕，並在104年7月12日產下一子。
許姓妻子得知後，認為游男與許發生關係的時間在離婚之前，因此提告，游與張均否認涉有通姦，游男辯稱，是因為被張弟帶去唱歌而認識張女，2人沒有發生性行為，孩子不是他的，也不同意做DNA鑑定；張女則指出，被弟弟帶去公司吃尾牙時認識游男，2人雖然有談戀愛，但沒有發生性行為，也不方便提供孩子生父的資料，因為那是她的前男友。
但許妻提出與游男的錄音光碟，內容中許女問，「你有私生子」游男回應，「然後呢？」游男甚至說，「我對孩子要負責，對她不用負責。」檢方認為，根據光碟譯文，游男沒有否認孩子是與張女所生，加上告訴人提出與被告的臉書訊息佐證，游與張所辯為卸責之詞，依通姦罪嫌法起訴。
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