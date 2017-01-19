馬公5女燒炭自殺案 檢方確認為合意自殺

2017-01-19 15:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對馬公市三多路5女密室燒炭自殺案，血液採集藥物檢驗出爐，證實5人都無藥物反應，加上清醒的陳家長女筆錄證明，5人因感情濃厚，不忍分離，因此決定共同走上絕路，澎湖地檢署確認為合意自殺，並無加工自殺及外力介入等因素。

發生在6日晚間駭人聽聞的馬公5女自殺案，已造成陳姓屋主妻子王來匏、妹妹蔡陳秋月、次女陳鈺芹死亡，僅陳家長女清醒、蔡家女兒仍陷入重度昏迷，由於5女都是成年人，最小18歲，各有自主意識及人格，為何集體自殺？引發外界議論紛紛，各項臆測及流言四起。

根據澎湖地檢署承辦檢察官訊問證人，查明燒炭用木炭是死者王來匏獨自搭車購買，並經由澎湖縣警局鑑識科勘察報告，確認現場從房間內部黏貼之雙層垃圾袋與膠帶上，有陳家長女及蔡家女兒2女指紋。再經比對現場勘察報告與死者相驗結果，也未見有遭人闖入施以強暴脅迫之跡象。而死者與傷者之血液檢體經法醫研究所鑑定結果，僅發現有高比率之COHb「碳氧血紅蛋白」（判斷一氧化碳中毒重要指標），未發現其他常見毒藥物反應，排除5人事發前曾服食毒藥物或遭人強迫服用藥物。

另外已清醒陳家長女經訊問表示，家中5名女眷因彼此間關係非常緊密，有互不捨離之感情，因家中個人因素萌生燒炭念頭後，遂全體決意共同參與燒炭行為，並無外力介入情形，兩家父親都不知情；至於已清醒陳姓長女是否涉有刑責，承辦檢察官將另行簽分偵案釐清。而陳女業已出院，由陳父接回照顧，衛福部澎湖醫院也由家醫科主任吳芳燦領軍，召集胸腔內科、身心內科組成專科醫師小組，隨時給予陳女治療、心理諮詢等協助。