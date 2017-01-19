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hold得住！男側躺「掛」在9樓窗下小片牆

2017-01-19  12:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府消防局今天上午接獲民眾報案指出，一早抬頭隱約看到中壢區普騰街一處大廈的9樓窗戶邊，有一名男子側躺「掛」在9樓窗下小片牆，動彈不得，因為天空下著雨擔心男子隨時會掉下來，請求救援。

消防局立刻出動第二大隊華勛分隊4輛消防救護車、12名消防人員前往救援，消防人員抵達現場先架設氣墊及安撫男子，但上樓發現9樓窗戶鐵窗已焊死，考量男子就是靠著緊握住鐵窗才沒滑下去，於是取消破窗救人。

接著，由藝高膽大的特搜隊員架設繩索進行垂降救援，在空中幫男綁上固定扁帶後緩緩拉上10樓的頂樓；雖然男子意識清楚，但飽受虛驚。

歷經一個多小時救援，男子毫髮未傷獲救，並由中壢警分局自強派出所員警帶回，清查他姓吳、35歲，是稍早到大廈訪友喝酒，喝醉後想透風清醒，後來好像有人要對他不利，就從隔壁陽台跳到窗台邊，其他不願多談。

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  • 叔叔有練過？吳姓男子側躺「掛」在9樓窗下小片牆HOLD的住，連救他的特搜隊員也不解他可以「掛」在該處數小時。（記者李容萍翻攝）

    叔叔有練過？吳姓男子側躺「掛」在9樓窗下小片牆HOLD的住，連救他的特搜隊員也不解他可以「掛」在該處數小時。（記者李容萍翻攝）

  • 叔叔有練過？吳姓男子側躺「掛」在9樓窗下小片牆HOLD的住，連救他的特搜隊員也不解他可以「掛」在該處數小時。（記者李容萍翻攝）

    叔叔有練過？吳姓男子側躺「掛」在9樓窗下小片牆HOLD的住，連救他的特搜隊員也不解他可以「掛」在該處數小時。（記者李容萍翻攝）

  • 叔叔有練過？吳姓男子側躺「掛」在9樓窗下小片牆HOLD的住，連救他的特搜隊員也不解他可以「掛」在該處數小時。（記者李容萍翻攝）

    叔叔有練過？吳姓男子側躺「掛」在9樓窗下小片牆HOLD的住，連救他的特搜隊員也不解他可以「掛」在該處數小時。（記者李容萍翻攝）

  • 叔叔有練過？吳姓男子側躺「掛」在9樓窗下小片牆HOLD的住，連救他的特搜隊員也不解他可以「掛」在該處數小時。（記者李容萍翻攝）

    叔叔有練過？吳姓男子側躺「掛」在9樓窗下小片牆HOLD的住，連救他的特搜隊員也不解他可以「掛」在該處數小時。（記者李容萍翻攝）

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