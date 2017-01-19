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驚！車頭冒煙 瓦斯車起火燃燒

2017-01-19  10:55

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣消防局今上午獲報，在新港鄉月眉活動中心1台瓦斯車起火燃燒，消防局連忙派人車趕往搶救。

消防員趕抵，發現是台載送瓦斯桶小貨車，駕駛表示，約10點18分發現車頭有冒煙 燃燒情形，便持車上滅火器自行撲滅，現在已駛離。

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  • 嘉義縣消防局今上午獲報，在新港鄉月眉活動中心1台瓦斯車起火燃燒。圖與新聞無關。（資料照，記者林正堃攝）

    嘉義縣消防局今上午獲報，在新港鄉月眉活動中心1台瓦斯車起火燃燒。圖與新聞無關。（資料照，記者林正堃攝）

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