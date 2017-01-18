「一定要遷廠！」泰豐輪胎大火 居民火大了

泰豐輪胎中壢廠大火燒掉約1/3廠房，從健行科大應資系空拍畫面顯示上方最靠近民宅位置整排圍牆被濃煙燻黑。（健行科大提供）

2017-01-18 18:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區泰豐輪胎大火，強烈的火勢讓附近社區居民感受到如世界末日般的恐懼，其中，最靠近起火點的中原豪景社區今天高分貝要求市府拿出魄力要泰豐趕快遷廠、絕對不能原址重建外，多位住戶對住家玻璃窗、地磚破碎、頂樓遮雨棚坍陷，以及因大火造成無法居住，要在外住旅館等費用，甚至精神飽受驚嚇、吸了過多可能有毒的廢氣，也希望泰豐輪胎能夠釋出善意給予賠償。

中原豪景社區管委會另要求泰豐公司在農曆春節前把火災殘留物全部清除，並完成住家整修工作，至少讓住戶能有一個沒殘垣敗壁的新年。

還有住戶心有餘悸表示「如果火災發生在夜間大家都睡了，很多人可能會吸入大量濃煙，後果將不堪設想」，據住戶了解昨天的火警應該早在下午3點前就發生，工廠員工在自救滅不了火才報警，而社區發現時火勢和黑煙越來越強烈，也廣播和喊著要大家疏散，但仍有靠近廠房的住家最慘，房子被濃煙燻黑，紗窗和遮光罩被高溫融化，靠近工廠的有7戶透天厝受損最嚴重。

中壢區長林香美表示，泰豐輪胎火警是中壢近十幾年罕見的大火，廠房座落市區，靠近中山東路的住家受損嚴重，公所昨晚協助安置322人住進6家旅館，今天上午大多數住戶都返家整理，最靠近泰豐廠房有7戶住家，如果有需要今晚還是可以安排住宿，公所也提醒民眾保留證據爭取賠償。

泰豐輪胎猛烈大火，社區居民飽受驚嚇，要求泰豐一定要遷廠。（記者李容萍攝）

泰豐輪胎大火殃及鄰近社區，居民的住家嚴重受損。（記者李容萍攝）