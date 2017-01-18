| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

「一定要遷廠！」泰豐輪胎大火 居民火大了

泰豐輪胎中壢廠大火燒掉約1/3廠房，從健行科大應資系空拍畫面顯示上方最靠近民宅位置整排圍牆被濃煙燻黑。（健行科大提供）

2017-01-18  18:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區泰豐輪胎大火，強烈的火勢讓附近社區居民感受到如世界末日般的恐懼，其中，最靠近起火點的中原豪景社區今天高分貝要求市府拿出魄力要泰豐趕快遷廠、絕對不能原址重建外，多位住戶對住家玻璃窗、地磚破碎、頂樓遮雨棚坍陷，以及因大火造成無法居住，要在外住旅館等費用，甚至精神飽受驚嚇、吸了過多可能有毒的廢氣，也希望泰豐輪胎能夠釋出善意給予賠償。

中原豪景社區管委會另要求泰豐公司在農曆春節前把火災殘留物全部清除，並完成住家整修工作，至少讓住戶能有一個沒殘垣敗壁的新年。

還有住戶心有餘悸表示「如果火災發生在夜間大家都睡了，很多人可能會吸入大量濃煙，後果將不堪設想」，據住戶了解昨天的火警應該早在下午3點前就發生，工廠員工在自救滅不了火才報警，而社區發現時火勢和黑煙越來越強烈，也廣播和喊著要大家疏散，但仍有靠近廠房的住家最慘，房子被濃煙燻黑，紗窗和遮光罩被高溫融化，靠近工廠的有7戶透天厝受損最嚴重。

中壢區長林香美表示，泰豐輪胎火警是中壢近十幾年罕見的大火，廠房座落市區，靠近中山東路的住家受損嚴重，公所昨晚協助安置322人住進6家旅館，今天上午大多數住戶都返家整理，最靠近泰豐廠房有7戶住家，如果有需要今晚還是可以安排住宿，公所也提醒民眾保留證據爭取賠償。

泰豐輪胎猛烈大火，社區居民飽受驚嚇，要求泰豐一定要遷廠。（記者李容萍攝）

泰豐輪胎大火殃及鄰近社區，居民的住家嚴重受損。（記者李容萍攝）

泰豐輪胎大火過後現場一片殘破。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 泰豐輪胎 火災 遷廠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：「一定要遷廠！」泰豐輪胎大火 居民火大了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.