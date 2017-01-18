經營賭博生意 在家接單也算「聚眾」
2017-01-18 16:51
［記者黃捷／台北報導］林姓男子在家中透過電話或傳真，接受賭客簽注六合彩，並利用匯款方式收賭金、賠獎金，原以為神不知鬼不覺，但仍被警方循線查獲。開庭時，林男雖主張沒有開設賭場，但士林地方法院認為，現今科技精進，透過電話、傳真、網路下注，與賭客親自到場無異，仍依賭博罪判林男6月徒刑，可易科罰金18萬。
判決指出，《刑法》268條所謂「賭博場所」，僅需有一定所在可供人賭博財物，並不需要有一定場地供人前往，另「聚眾賭博」指聚合多數人共同賭博之意，林男將家中電話、傳真提供給賭客下注，就等於將自己住所開放給不特定人進出，即可認定是公眾得出入的賭博場所。
林男雖是累犯，已有3次賭博前科，法官痛批他不知悔改，再犯助長賭博歪風，影響社會善良風氣，但審酌他犯後態度尚可，經營賭站期間不長，規模不大，且家中育有就學中及智能障礙的子女，另有高齡體弱母親待奉養，家中經濟壓力大，林男本身也罹患肝癌，臨時工收入不固定，僅判6個月徒刑。
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