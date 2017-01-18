| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

防色運將下藥伸狼爪 台東關警啟動安程專案

2017-01-18  16:42

〔記者陳賢義／台東報導〕色運將詹侑儒涉嫌下藥性侵來台旅遊韓國妹案件愈演愈烈，台東關山警分局未雨綢繆，啟動「安程專案」加強計程車稽查工作，將車站及觀光景點計程車列為重點稽查對象，防範類似案件再發生，建構優質的乘坐環境。

關山警啟動安程專案，主動前往轄內車站及觀光景點周邊，針對計程車實施重點稽查，項目包括有無職業駕照、執業登記證、執業登記證及副證有無依規定安置車內指定插座或以他物遮蔽者，及車頂燈是否以螺絲（不限鑽洞式）、金屬拉帶或車頂燈架固定於車頂前半部適當位置，不得以磁鐵吸住方式安裝，以及執業登記證是否依規定辦理查驗和異動申報。

警方提醒搭乘計程車民眾和遊客，上車前應先察看車內右前方及前座椅後方指定插座，有無置放執業登記證及副證，若未依規定擺放，避免搭乘，及登記證上相片是否與駕駛人相符，牢記車號、車行名稱、品牌及駕駛人姓名，遇有被害應牢記嫌疑犯年貌、衣著、特徵及逃逸方向，保持跡證完整，就近向轄區警所報案或撥打110。

廣告
  • 確保搭乘計程車民眾安全，關山警分局啟動安程專案。（記者陳賢義翻攝）

    確保搭乘計程車民眾安全，關山警分局啟動安程專案。（記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安程專案 性侵 性侵韓妹 稽查 計程車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：防色運將下藥伸狼爪 台東關警啟動安程專案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.