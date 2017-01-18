防色運將下藥伸狼爪 台東關警啟動安程專案

2017-01-18 16:42

〔記者陳賢義／台東報導〕色運將詹侑儒涉嫌下藥性侵來台旅遊韓國妹案件愈演愈烈，台東關山警分局未雨綢繆，啟動「安程專案」加強計程車稽查工作，將車站及觀光景點計程車列為重點稽查對象，防範類似案件再發生，建構優質的乘坐環境。

關山警啟動安程專案，主動前往轄內車站及觀光景點周邊，針對計程車實施重點稽查，項目包括有無職業駕照、執業登記證、執業登記證及副證有無依規定安置車內指定插座或以他物遮蔽者，及車頂燈是否以螺絲（不限鑽洞式）、金屬拉帶或車頂燈架固定於車頂前半部適當位置，不得以磁鐵吸住方式安裝，以及執業登記證是否依規定辦理查驗和異動申報。

警方提醒搭乘計程車民眾和遊客，上車前應先察看車內右前方及前座椅後方指定插座，有無置放執業登記證及副證，若未依規定擺放，避免搭乘，及登記證上相片是否與駕駛人相符，牢記車號、車行名稱、品牌及駕駛人姓名，遇有被害應牢記嫌疑犯年貌、衣著、特徵及逃逸方向，保持跡證完整，就近向轄區警所報案或撥打110。