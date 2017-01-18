消防員搶救泰豐大火還得洗操場？市府這樣解釋…

2017-01-18 16:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區的泰豐輪胎廠昨天下午發生大火，火勢經消防局全力搶救14個小時，直至今天清晨5點30分才完成殘火處理，這一夜的大火打的辛苦，有網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片，照片中的消防員因全力灌救而精疲力竭，在火勢撲滅後，累癱在火災現場外，許多網友看到照片都為之動容，紛紛大讚「打火弟兄辛苦了！」

今天上午「爆料公社」又貼出照片，消防員又出動到火場旁的學校幫忙清洗操場，讓打火弟兄相當不滿，痛批「消防人員都不用休息嗎？」此文經轉PO後，也引發大批網友不滿，怒批市長鄭文燦「體恤他們辛苦很難嗎？把專業放在對的事情很難嗎？」

對此，市府新聞處長張惇涵表示，鄭文燦昨晚前往火場公開感謝所有參與救災的消防局、警察局、桃園機場公司、桃園煉油廠、義消同仁，以及協助支援的里長、守望相助隊、中壢區公所和各協勤單位的夥伴，肯定第一線的救災人員是最辛苦的，也因為救災人員的努力，所幸並無造成人員傷亡。

張淳涵還說，在火災事件過後，仍有許多災後清理及復原工作必需進行，泰豐輪胎火災所造成的碳黑粒子落塵，影響學校、公園、市區、農田及住宅，今天上午才會由中壢、平鎮清潔中隊以及支援的消防局水車進行清洗作業，清洗範圍以學校及公園優先。

消防局長胡英達也解釋，，讓學子們能夠在災後安全、安心的上課，也是救災復原工作的一環，由消防局支援水車清理碳黑落塵，主要也是因為清潔隊清理學校落塵，缺乏水車支援無法作業。因此，在不影響其他防救災任務下，上午8點30分換班後，才由另外一組隊員協助災後復原，這是消防局的責任。