惡夫婦求診遭拒 狂打70歲老醫生被起訴
2017-01-18 13:01
〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓婦人眼睛不舒服，到基隆市某內兒科診所看診，只因黃醫生回她一句：「我不是眼科醫生」，竟對近70歲的黃醫師念咒語、還連續掌摑黃醫生數十下，陳婦的先生更加碼抓黃的頭髮，還恐嚇黃「如果沒有治好我家4個人的命，你家會連續死4個人」！基隆地檢署認定張姓夫婦觸犯醫療法中對醫事人員強制罪，將2人起訴。
起訴書指出，55歲陳姓婦人去年6月某日午後與大他5歲的張姓老公，帶著還在讀國中的一雙兒女，到基隆市某黃姓內兒科診所求診。
由於陳婦求診時，年紀近70歲的黃醫師已休診，陳婦見大門關閉，用力推門，黃醫師見狀以為重症患者求診，趕緊開門。
陳婦求診時告訴黃醫師，她眼睛不舒服，黃回她說：「我不是眼科醫生」。陳婦不顧黃醫師年歲已大，竟對黃醫師念咒語，還一連掌摑他數十下，黃被打時，僅能以手護住臉。
黃醫師被打後，欲以手機報案，未料，陳婦的老公竟搶走黃的手機，不僅出手抓黃醫師頭髮，還恐嚇黃：「如果沒有治好我家4個人命，你家會連續死4個人」。
2夫婦聯手打醫師的過程全被醫院監視器拍下。檢察官調查後認定2夫婦違反醫療法，將2人起訴。
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