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中壢輪胎廠大火 鄰近學校18日正常上課

中壢區中華路上的泰豐輪胎下午發生火警，從桃園市區也可看見濃煙直竄天際。（記者陳昀攝）

2017-01-18  00:04

［記者陳昀／桃園報導］中壢區中華路上的泰豐輪胎下午發生大火，大量黑煙直竄天際、畫面怵目驚心，約6小時才撲滅火勢，不過桃園市政府環保局派員前往偵測空氣品質，並沒有檢出有毒物質，教育局也宣布，鄰近幾所國小18日正常上課。

桃園市環保局長沈志修指出，火災發生後已緊急出動監測車，初步檢測現場空氣品質，揮發性有機物濃度是0.79ppm，數值很低、未達有害程度，以FTIR（傅立葉轉換紅外光譜儀）、GC-MASS（氣相層析質譜儀）2種儀器偵測，都未測出有毒物質。

沈志修表示，初步判斷空氣中的粒狀污染物，是輪胎燃燒後產生的物質「碳黑」，後續將依空氣污染防治法告發，最高可處100萬元罰款，若造成附近民眾財產損失，市府將協助求償。

由於火災仍衍生大量粒狀物散布於空氣中，林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海提醒，附近民眾若有呼吸道疾病、過敏體質，這幾天要避免接觸戶外空氣，以免造成咳嗽、胸悶等呼吸道不適症狀，甚至誘發氣喘，如果必須外出，務必戴口罩，做好防護。

教育局表示，鄰近的忠福國小、新街國小、自立國小、中原國小等學校明天正常上課，已請校方備妥口罩因應，並暫停戶外活動，也已提醒中壢區、平鎮區等鄰近區域的學校注意防範。

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