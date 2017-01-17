高雄驚傳野狗群攻擊老阿嬤 全身遭咬百道傷

2017-01-17 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市一名老婦昨清晨出門運動，遭10多隻野狗包圍攻擊，幸好路過民眾協助趕狗才未造成危及生命的傷害，但雙手雙腿留下超過百道撕裂傷。

綜合媒體報導，71歲李姓婦人昨（16）日清晨約5點多出門運動，散步經過茄萣區莒光路，突然10多隻野狗從草叢中竄出攻擊，她先是倒在地上用手護頭，接著爬上樹躲避，但褲子鞋子都被野狗啃咬得破損不堪，手腳多處被抓傷或咬傷。

幸好當時有人開車經過，野狗群被車燈照到就散去，也有路過民眾見狀上前幫忙趕狗，並協助李婦就醫。李婦事後檢查發現身上有超過百道傷口，她受訪表示，看到狗根本來不及跑，狗群就全部圍上來了，幸好有民眾幫忙，不然恐怕小命不保。

警方表示，當時員警獲報趕到現場時已無野狗，但該處時常有流浪狗出沒，且有攻擊性，呼籲民眾提高警覺。