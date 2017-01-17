疑久病厭世 淡水1男子深夜跳樓亡
2017-01-17 10:11
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區62歲林姓男子，今日凌晨趁著家人都熟睡時，獨自跑到住家頂樓跳樓輕生，住戶聽聞巨響外出查看，赫見林男已倒臥在路邊，警消趕赴現場，發現林男已無生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治。
家屬向警方表示，林男長期飽受憂鬱症所苦，昨日上午又透露輕生念頭，經安撫後已無異狀，沒想到半夜就跳樓輕生，讓家屬傷心欲絕。鑑識人員初步勘驗，住家及頂樓皆未發現遺書，現場也無打鬥痕跡，初步排除外力介入，詳細原因仍待檢警相驗後釐清。
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