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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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涉仿LV遭查緝 年近半百美魔女被逮

2017-01-16  14:22

〔記者徐聖倫／新北報導〕美魔女遭逮！韓國LG樂金集團旗下的台灣樂金生活健康股份有限公司，涉嫌進口販售與知名精品LV相似圖樣的粉餅盒組，日前遭警查緝，帶回該公司49歲總經理陳子儀，陳女年近半百但保養得宜，還不時參加馬拉松，照片看上去就像個30歲的輕熟女，警方將她帶回時，也驚訝直呼「這是半百？騙肖仔！」

陳女形象陽光，除了是商場女強人，臉書也一直PO出充滿正能量的貼文，曾躍上媒體版面分享她的「美麗哲學」，她曾在接受專欄訪問時說道「正面的態度去迎接人生，善待身邊的人事物，發自內心樂觀熱情的生活態度，亦會給身邊的人帶來滿滿的正面能量。」同時她也很欣賞韓國女星李英愛，稱讚她自信、優雅，都是新女性必備特質。

據悉，陳女去年在臉書上自爆，曾在暗巷遭人持利刃劃傷腿部縫了11針，然兇手迄今仍未逮捕，讓她在臉書自述因此得到了「社交恐慌症」，變得害怕接觸陌生人，不敢到人潮眾多的公共場合，網友紛紛為她打氣。

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  • LG女總經理陳子儀體態健康，不時會參加馬拉松賽事。（圖擷自臣子儀臉書）

    LG女總經理陳子儀體態健康，不時會參加馬拉松賽事。（圖擷自臣子儀臉書）

  • LG女總經理陳子儀年近半百，但照片就像30歲輕熟女。（圖擷自陳子儀臉書）

    LG女總經理陳子儀年近半百，但照片就像30歲輕熟女。（圖擷自陳子儀臉書）

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