監所超額收容 邱太三：持續推監所擴、改建計劃

法務部今舉行矯正署長卸、新任交接典禮，新任署長黃俊棠（右）、台北監獄典獄長邱鴻基（左）宣誓就職。（記者楊國文攝）

2017-01-16 12:59

〔記者楊國文／台北報導〕面對矯正機關超額收容等情形，法務部長邱太三今指出，監所擴、改建計劃正陸續推動中，另配合逐步漸進的收容人一人一床目標，應能提升我的獄政的國際人權地位。

法務部長邱太三是今上午主持矯正署新、卸任署長交接禮、行政院政風處長宣誓典禮時，針對獄政革新相關措施，做以上表示，邱太三並頒發二等法務專業獎章、一等服務獎章給卸任的矯正署長巫滿盈表彰他為矯正機關的貢獻。

從台北監獄典獄長升任矯正署長的黃俊棠表示，讓犯罪者受矯正機關薰陶後，變成守法公民，是矯正人使命，提出「持續推動矯正法規研修、落實保障人權」等8項獄政革新重點工作，其中，黃以感性口吻表示，「提振同仁士氣和尊嚴」也是工作重點之一，並舉例說，他是戒護人員出身，監所戒護津貼已20年未調整，將列為檢討項目之一。

邱太三則期許黃俊棠對未來監所擴、改建期程管理，及戒護等相關行政管理事務，設計管考機制，定時追蹤，這是未來3年須積極達成的重要工作。

黃俊棠的台北監獄典獄長遺缺，則由現任矯正署副署長邱鴻基接任。此外，今也舉行行政院政風處長劉明武的宣誓典禮。

黃俊棠是中央警察大學45期犯罪防治學系畢業、中正大學犯罪防治研究所碩士，歷任新竹監獄典獄長、台北看守所所長和泰源技能訓練所所長等要職；邱鴻基為中央警察大學第43期獄政學系畢業，歷任台中女子監獄典獄長、台東戒治所所長和屏東看守所所長等職務。