性侵韓妹運將 遭爆曾受嚴重情傷「性情大變」

2017-01-16 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕計程車司機詹侑儒涉嫌下藥性侵來台旅遊的韓國女大生，日前被依妨害性自主罪名羈押，而載過上百名韓國女遊客的詹男更傳是累犯，是否有其他女遊客受害有待追查。詹男的友人向媒體透露，詹男一年多前交往一名20多歲女子遭背叛，之後就性情大變，可能將仇恨投射到無辜的女遊客身上。

根據《三立新聞》報導，現年41歲的詹侑儒原本家境優渥，但一年多前被女友欺騙背叛，受傷很深，信仰佛教藉以療傷，甚至自取法號「釋善明」。詹侑儒的友人透露，「他其實很害怕再認識女孩子，他怕被騙，因為他之前都被騙，他原本有一台賓士，後來把車子賣掉，就去開計程車了。」

據指出，詹侑儒目前已婚，而且妻子懷孕中，但他仍然在12日晚間6時30分許，對3名坐他車到九份金瓜石遊覽的韓女，提供預先置入強力安眠藥的乳酸飲料飲用，隨後將拒喝飲料的其中一人放到士林夜市逛街，然後再載著昏迷的2女到洲美橋附近偏僻處，性侵其中一人得逞。