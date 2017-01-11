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國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里
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國道1號頭份段火燒車 3車道封閉回堵4公里

2017-01-11  21:18

〔即時新聞／綜合報導〕國道1號頭份路段晚間8時30分左右傳車禍意外，並發生火燒車，傳有人員受傷，目前3個車道都封閉，車輛回堵4公里。

根據「警廣即時路況」網，民眾指出，國道1號南下在114.2公里，發生大客和小客事故，小客火燒車，目前車道都無法通行，車輛回堵至新竹系統。

《壹電視》則指出是3車車禍，傳有人員受傷，目前3個車道都封閉，車輛回堵4公里。

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  • 國道1號頭份路段晚間8時30分左右傳車禍意外，並發生火燒車。（圖取自臉書《爆料公社》）

    國道1號頭份路段晚間8時30分左右傳車禍意外，並發生火燒車。（圖取自臉書《爆料公社》）

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