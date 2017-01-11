謝依涵改判無期 家屬：判決無法對兩死者交待
2017-01-11 12:49
雙屍案謝依涵改判無期，死者陳進福妹婿（右一）痛批判決無法對兩死者交待。（記者楊國文攝）
〔記者楊國文／台北報導〕犯下駭人八里雙屍命案、歷審3度均被判死的死囚謝依涵，高等法院更二審雖認定謝女謀財害命殺害陳進福、張翠萍夫婦，但採信輔導她的黃明鎮牧師、負責心理鑑定的台灣大學心理系助理教授趙儀珊均指謝女「教化可能性高」的證詞，今以她矯正、社會化可能性高，改判她無期徒刑。
陳進福妹妹、妹婿聆判後痛批合議庭判決對不起陳進福夫婦在天之靈，謝女應判死刑，「此判決無法對兩死者交待」，律師魏憶隆直指謝女至今還在污名化陳進福，毫無悔意，將上訴三審。
高院更二審宣判改判謝依涵為無期徒刑後，陳進福的胞妹哽咽表示，對此判決很不服氣，妹婿說，聽到此項判決覺得很難過，此判決很傷害家屬的心，對家屬是痛苦煎熬，「這是關係兩條人命啊！」
針對更二審指謝依涵的矯正、社會化可能性高，而將她死刑改判為無期徒刑，家屬律師魏憶龍表示「很遺憾」，質疑說犯罪者是否有教化可能，最基本的是應該誠心認錯，但謝女直到更二審還在誣指和陳進福之間有不倫戀卸責，而合議庭也認為不倫戀不存在，卻又認定謝女有悔改之意，讓人不解。
魏憶龍也指出，並非謝依涵在監所信教，就可以採信她有教化、矯正可能，謝女至今還在污名化死者，在家屬的傷口上灑鹽，「死者家屬至今仍看不到謝女有一丁點的悔意」。
有關謝依涵被判賠家屬共999萬元定讞，均未賠償，陳進福的妹婿指出，家屬認為謝女有無賠償，不是重點，而是要求謝女要說出真話，尤其是謝依涵仍未向家屬真心道歉過。
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