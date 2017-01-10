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狠父難忍哭聲 把3個月女嬰摔到重度昏迷

女嬰陷入深度昏迷，目前已從頭份轉至中國附醫。（記者許展溢攝）

2017-01-10  23:31

〔記者許展溢／苗栗報導〕頭份市5日發生一名3個月大的黃姓女嬰頭部重創送醫，陷入重度昏迷案件。警方今天深入調查，31歲黃父涉有重嫌，疑似女嬰哭鬧不停，黃男情緒失控，先甩女兒巴掌，再將她抓起丟向床邊，導致嚴重腦出血，至今仍在加護病房急救。

警方表示，黃男育有4名子女，女嬰上面還有3位哥哥，分別為8、5、3歲，當時女嬰哭鬧，黃男突然間受不了，先甩上2個耳光，但女兒還是哭不停，竟狠心將她抓起來丟到床邊，疑似撞到牆壁，讓偵辦員警聽聞，都大罵殘忍，實在想一拳毆向黃男。

警方指出，黃男回過頭發現女嬰沒了呼吸，才趕緊將他送往頭份為恭醫院，但為時已晚，還是昏迷不醒，最後轉院至台中中國附醫搶救，現仍在加護病房。

苗栗縣政府社會處保護服務科科長張國棟說，黃父一家都靠他打零工維生，黃母患有輕度身心障礙，但照顧小孩基本能力沒有太大問題，平時4名子女都是由她看顧。

張國棟表示，目前黃母在醫院照顧女兒，3位哥哥暫時由外祖父母、阿姨照料，已先替孩子申請暫時保護令，避免類似情況再發生。

張國棟指出，接下來會進一步評估家庭狀況，如女嬰爸、媽仍沒有辦法照顧好4名小孩，會再啟動緊急安置，協助他們一家未來生活。

警方表示，一切正在調查、釐清中，該起事件如為黃男所做，會依殺人未遂等罪嫌將他移送偵辦。

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