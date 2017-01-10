堵黃之鋒主嫌陳子俊 另案遭聲押

2017-01-10 20:47

〔記者王定傳／新北報導〕28歲「四海幫海巨堂」堂主陳子俊，之前多次從事暴力犯罪為警方掃蕩到案後仍不知悔改，更在7日香港社運人士黃之鋒來台時，率眾前往桃園機場堵人，警方蒐證後今將他逮捕移送法辦；新北地檢署訊後，以違反組織犯罪防制條例等罪嫌將陳子俊聲押。

據了解，陳子俊被移送地檢署後，由於親友在外等候，加上同案部分被告獲得交保，在地檢署門口聚集，檢方為免影響戒護安全，請警方前來協助；警方總共派了10多台警用機車前往地檢署協助，在外的親友也逐漸散去。

據悉，新北檢偵辦的犯罪事實只有陳子俊等人，在去年6月間，到北市信義區某餐廳酒館砸店、及8月間到新北市永和樂華夜市砸攤商，並沒有香港社運人士來台遭堵等犯罪事實，此部份警方將會繼續追查。

陳子俊否認自己是幫派份子，他坦言曾到餐廳酒館砸東西，但沒有傷人，至於到夜市砸攤雖有傷人，但同夥帶刀、信號彈與他無關。