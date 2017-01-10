森林守護無界線 巡山員打掃火車站

2017-01-10 17:10

［記者黃明堂／台東報導］台東林區管理處知本工作站的員工今天在知本火車站總動員，將站前廣場草坪及周邊區域進行清淨家園環境清掃，在即將過年之際，淨化車站，讓遊客對知本擁有美好的第一印象。

今天在知本火車站前，一群身著鵝黃色防火服裝或宣導背心的巡山員，拿的不是開闢森林防火線的砍刀、鏈鋸，提的也不是撲滅火苗的火拍、火耙，而是揹著割草機，或拿掃帚、畚箕，或兩三人一組提著環保塑膠袋，彎腰埋頭刈草或清除垃圾。

原本雜草叢生的站前圓環草坪，在現場20餘名林務人員及數位當地熱心居民齊心合作下，變成清新的容貌，知本里馬捷里長也到場參與此次活動。

知本工作站主任吳昌祐表示，林務人員除了負責林野巡視、保衛森林資源、辦理植樹造林等業務外，更是社區的好夥伴，身為知本地區的一份子，很高興能為鄉親盡心盡力，也能邀社區伙伴手保護美麗自然的山林家園。