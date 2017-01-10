黃之鋒來台遭堵 果然有黑道參與

主嫌陳子俊（右2）。（記者陳薏云攝）

2017-01-10 15:09

〔記者陳薏云／新北報導〕28歲「四海幫海巨堂」陳子俊，之前多次從事暴力犯罪為警方掃蕩到案後仍不知悔改，更在7日黃之鋒來台時，率眾前往桃園機場堵人，永和警方蒐集相關事證，昨持拘票前往陳嫌住處逮人，間接證明黑道已介入社運活動。

永和警分局接獲線報，陳嫌在黃之鋒抵台前，就前往桃園機場場勘，黃之鋒一抵台，四海幫約200人擁上前，場面混亂，警方蒐集相關事證後將陳嫌逮回。

陳嫌向警方表示，當天並沒有率眾，只是在網路上看到黃之鋒要來台「因為我也蠻討厭他的」，因此隻身前往看戲，並沒有動手，但警方研判，陳子俊在地方有年，說詞模糊，且現場有許多陳熟識的「幫友」，不排除率眾前往抗議，警方將深入追查，查出糾眾主嫌。

另陳嫌去年6月時因在信義區與人有消費糾紛，竟率30人前往砸店打人，8月也因行車糾紛，與人發生衝突，警方昨將陳姓主嫌（28歲）、邊嫌（33歲）、張嫌（20歲）、聞嫌（25歲）、詹嫌（22歲）、林嫌（28歲）等6人查緝到案，訊後依組織、毀損、商害、恐嚇罪嫌移送。

陳嫌率眾前往信義區酒吧打人砸店。（記者陳薏云翻攝）