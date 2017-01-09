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六都分局長60歲大限 警政署調整5警監職務

2017-01-09  17:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕六都直轄市分局長屬危勞職務，依規定不得超過60歲，本月16日有4名分局長屆齡，警政署通盤檢討內政部核定，今發表首波高階人事，其中3名分局長轉任警政監，另桃園市警局警政監蔡榮林調任台中市警局警政監，桃園市警局平鎮分局長胡美華轉任該市消防局主任。

另外3名警政監，分別是桃園市警局楊梅分局長張弘文升任該局警政監，台中市警局一分局長林中村升任台南市警局警政監，台南市警局歸仁分局長邱念興升任新北市警局警政監，本月11日辦理離到職；由於警政署副署長林德華、警政委員吳思陸等三線三星高階警官本月16日也屆齡退休，預料還有一批高階警官人事準備檢討更動。

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  • 桃園市警局楊梅分局長張弘文（左）升任該局警政監（資料照，記者李容萍攝）

    桃園市警局楊梅分局長張弘文（左）升任該局警政監（資料照，記者李容萍攝）

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