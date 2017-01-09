新莊公寓傳女子陳屍自宅 太陽穴遭槍擊

2017-01-09 14:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕詭異！新北市新莊區新莊路某公寓4樓，中午12時被警消發現一名年約30餘歲女子陳屍自家，滿臉是血、太陽穴有槍擊痕跡。怪的是，警消獲報到場後，竟未見報案人蹤影，現正調閱監視器等相關資料積極追尋中。

警方表示，就女子死狀看來，不排除他殺可能。