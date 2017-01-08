囤積煙火想賺「過年財」結果先吃上180萬罰單

消防人員清點煙火總重。（記者游承霖翻攝）

2017-01-08 21:04

［記者游承霖／新北報導］新北市消防局第三救災救護大隊淡水消防分隊，今天下午6時許接獲檢舉表示，淡水區北新路一處宮廟旁廣場，有民眾搭設棚架非法囤放大量爆竹煙火，隨即派員前往稽查，當場查獲總重量近200公斤，總火藥量48.118公斤的煙火。

由於該宮廟劉姓負責人非法囤放爆竹且未投保公共意外責任險，第三大隊將對他依照爆竹煙火管理條例開罰最重180萬元罰鍰。

新北市政府消防局第三救災救護大隊程昌興表示，年節將至，許多民眾都會放鞭炮慶祝，喜迎新的一年，不肖業者為賺新年財，不顧附近住戶安全，非法囤放超量爆竹煙火，民眾若遇到疑似違規的店家，請撥打119向消防局通報。

另外，程昌興也呼籲民眾，民眾應依消防局公告時間及地點施放附有合格標示的爆竹煙火，千萬不要以身試法，相關施放規定可至消防局網站http://www.fireprotection.tpf.gov.tw/guidance/firenewsdetail.php?id=640查詢。