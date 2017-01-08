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路邊廣告舉牌工中風昏倒去世 判非職災免賠

2017-01-08  18:03

〔記者楊國文／台北報導〕廖姓中年男子受僱於新北市某派報社擔任路邊舉牌廣告看板工作，3年前10月下午，他在五股區工地舉牌時中風昏倒，因頭部撞擊地面，送醫診斷有半身癱瘓等症狀，不久惡化為全身偏癱而過世，家屬指控廖男遭受職業災害，對派報社求償158萬元，高等法院雖認定雙方有僱傭關係，但廖中風昏倒頭部撞擊地面和舉牌勞務間沒有因果關係，派報社免賠，判廖家敗訴。還可上訴。

廖男家屬指控，廖男在該派報社工作多年，日薪僅750元，但多年未替廖男投保勞、健保。102年10月26日下午2時，當時約為30度的高溫，廖男於某五股區工地舉牌時昏倒，因頭部撞擊地面，送醫診斷為「腦內出血併左側偏癱及失語症」，生活無法自理，需專人24小時照顧，半年多後惡化為全身偏癱而過世。

家屬主張，廖男舉牌的工作性質，是不問天氣好壞，均需長時間站立於馬路邊，派報社並未提供足以遮風避雨處所供休息，因此廖男發生意外應屬職業災害，求償158萬多元。

派報社指稱，和廖男舉牌工作間並無僱傭關係，可以自行決定休息與否，此外，廖男當天僅工作半天，下午上班不久即中風倒地，與舉牌工作無關，公司並無賠償責任。

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  • 圖為舉牌工作示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者林欣漢攝）

    圖為舉牌工作示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者林欣漢攝）

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相關關鍵字： 中風 去世 廣告 昏倒 職災 舉牌工
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