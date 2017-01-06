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化粧品廣告釋憲 首度案件事實置解釋理由書首段

2017-01-06  17:57

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院大法官會議今天對日商DHC化粧品網路廣告釋憲，大法官首度在釋憲理由書的第一段，即說明本案釋憲原因和當事人日商DHC化粧品公司聲請釋憲意旨，一般認為此項變革有助於讓民眾了解大法官釋憲內容，司法院認為這是大法官解釋朝向裁判發展的重要一步。

法界人士指出，以往大法官釋憲理由書，通常一開頭就論述法律爭議，增加一般民眾閱讀理解大法官釋憲意旨的困難度，現在改成案件發生原因和事實放在第一段，讓解釋理由書更具可讀性，減少釋憲案和民眾的隔閡，讓人民更貼近司法。

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  • 日商DHC釋憲創先例，大法官將案件事實放首段。（記者項程鎮攝）

    日商DHC釋憲創先例，大法官將案件事實放首段。（記者項程鎮攝）

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標題：化粧品廣告釋憲 首度案件事實置解釋理由書首段


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