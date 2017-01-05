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樂陞案春節前偵結 北檢再傳陳文茜、李永萍

陳文茜訊後表示，今天是以證人身份出庭，因為目前案件仍在偵查中，所以不方便接受採訪。（記者謝君臨攝）

2017-01-05  10:20

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦日商百尺竿頭併購樂陞科技涉內線交易、證券詐欺等案，聲押禁見樂陞董事長許金龍已逾3個月，全案預計於本月底偵結，為釐清相關案情，檢察官今再傳前樂陞獨立董事陳文茜、李永萍隔離訊問，稍早10點50分左右，陳文茜訊後獲檢方請回。

陳文茜訊後表示，今天是以證人身份出庭，因為目前案件仍在偵查中，檢察官有特別交待什麼都不能說，所以不方便接受採訪，至於李永萍仍在應訊中。

李永萍於應訊前也表示，今天同樣是以證人的身份前來開庭，現在也不知道檢察官要問什麼，因有偵查不公開問題，待開庭結束後會請示檢察官，再決定是否接受採訪。

（2017-01-05 10:58更新）

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