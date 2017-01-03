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年金改革座談會脫序 警究辦11人

活動當天，成員推倒護欄企圖衝進座談會會場。（記者羅沛德攝）

2017-01-03  19:12

〔記者王冠仁／台北報導〕監督年金改革行動聯盟日前以「年金改革陳情活動」為由，向台北市中正一分局申請於上週六在杭州南路上的「集思會議中心」前集會遊行。

警方說，活動當天，忽然有抗議群眾朝會議中心大門丟雞蛋還推倒鐵馬，並與警方發生數波推擠衝突。警方數度舉牌警告但群眾不聽勸阻，還變本加厲破壞大門衝入集思會議中心，更有部份群眾衝向5樓會場意圖阻擾會議進行，所幸遭警方攔阻。

部份抗議群眾心生不滿，又轉往民進黨中央黨部外抗議，還對黨部所在的大樓丟雞蛋、撒冥紙。

雖然事後無人提告，但警方認為部份抗議群眾行為已經違反社會秩序維護法，經警方檢視蒐證影像後，將監督年金改革行動聯盟胡姓副召集人依違法集會遊行法送辦，闖入集思會議中心5樓的黃姓民眾等10人則依社會秩序維護法究辦。

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  • 活動當天，警方動用優勢警力在入口阻止群眾闖入鬧場，雙方爆發推擠衝突，現場氣氛火爆。（記者羅沛德攝）

    活動當天，警方動用優勢警力在入口阻止群眾闖入鬧場，雙方爆發推擠衝突，現場氣氛火爆。（記者羅沛德攝）

  • 活動當天，抗議群眾一邊喊著「假改革、真鬥爭」口號，一邊丟雞蛋跟撒冥紙。（記者羅沛德攝）

    活動當天，抗議群眾一邊喊著「假改革、真鬥爭」口號，一邊丟雞蛋跟撒冥紙。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 年金改革 監督年金改革行動聯盟 社維法 集會遊行法
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