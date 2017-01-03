女友赤裸陳屍租住處 獲救男坦承玩毒品性愛轟趴

2017-01-03 16:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中山區2日深夜發現的張姓酒店女子赤裸陳屍租住處案，經調查當時在場的蔡姓男子，蔡男今日下午在醫院甦醒後承認，當天和張女服用毒品，玩毒品性愛轟趴，但張女因服用過量毒品，下午昏迷不醒。

蔡男說，當時他曾以清水和牛奶方式想幫女友洗胃，但仍然無法及時救回女友性命，以致對方毒性發作暴斃。

他說，他當時有自殺的念頭，隨後到樓下的便利超商買了可樂，想配服搖頭丸和K他命的方式自殺，期間，正巧前女友打電話找他，他隨口說「我想死」，結果黃女主動到他住處救他一命。

警方對蔡男說法存存有疑點，星期五將會同法醫針對張女進行解剖驗屍，並調閱大樓監視錄影畫面作釐清。

警方表示，2日深夜10點多，24歲張姓女子在台北市南京東路三段民宅的套房浴室內，全身赤裸倒地身亡。當時房內還有一名年約30歲左右的男子不停抽搐，幸虧送醫後恢復意識，但他仍不時抽搐。

警方調查，張女陳屍處是該男租屋處，警方在屋內找到K他命、毒品咖啡包與搖頭丸等各式毒品。警方勘驗張女遺體沒有外傷，遺體上還出現屍斑，研判可能已經身亡3個小時；該處屋內凌亂還四散著毒品臭味，警方初步研判張女應是吸食毒品過量身亡。

張女和蔡男目前均在松山區酒店工作，警方透過她皮包內證件聯繫上她家人，但她因與父親等家人疏離已久，家人一度無法確認她身分；警方最後透過她手機聯繫上酒店幹部才確認。

警方說，昨晚張女疑似和該男一起吸食毒品，該男迷迷糊糊中拿手機打給黃姓前女友。他前女友到場敲門，該男只穿著內褲應門，前女友進屋發現張女倒在浴室地板上動也不動，嚇得報警。

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