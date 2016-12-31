戴假髮安全帽誤導辦案 「省道一哥」搶匪被踹下逮到
2016-12-31 12:52
〔記者林孟婷／台南報導〕號稱「省道一哥」46歲張姓嫌犯涉嫌在12月初於台南市中西區犯下科技董娘搶案，昨日下午在善化區張嫌現蹤時，遭跟監已久的善化警分局鎖定、並遭到警方踹下機車強力壓制，逮捕過程中張嫌多次要掏出已經上膛的手槍反擊，警員吳明昌、胡晉銘強力壓制，逮捕過程中吳員手腳受傷。
警方在張嫌身上起出隨身兩把已經上膛手槍、19發子彈以及現金20萬元及多個女用皮包，警方調查發現，張嫌昨日上午前往高雄市大樹區尾隨82歲謝姓老翁，謝翁當時剛從金融機構提領20萬元離開，張嫌一路尾隨回到謝家，張嫌趁著謝翁拿物品進入屋內時，將放在機車置物箱內的20萬元偷走，隨後再前往屏東市區犯下搶奪1千多元，下午又騎著機車回到台南市區準備犯案。
張嫌進入善化市區後遭警方鎖定，善化警方在重要出入口部署人力，並派出便衣警察騎機車市區巡邏，當嫌犯在路口等停紅等時，善化派出所警員吳明昌見機不可失，騎著摩托車衝撞張嫌、並用力將張嫌踹下，張嫌身上掉落一把美工刀，一旁警員胡晉銘見狀趕緊將美工刀踢到一旁，兩人強制壓制張嫌。
逮捕過程中，張嫌一反常態沒有用力掙扎，而是兩手不斷朝向腹部疑似要拿東西，後來才知道張嫌是要拿槍反擊，「當下沒有想那麼多，只想要趕緊把嫌犯逮捕到案」，吳員左手、右腳因此受傷包紮。
張嫌落案，謝姓老翁遭搶的20萬元順利拿回，今日謝翁來到警局取回現金感謝警方的幫忙。
台南市刑大大隊長黃建榮表示，張嫌多次進出監獄，從民國100年開始沿著台一省道路線往北、往南犯案，並不斷偷竊機車作為犯案工具，為了躲避警方查緝，犯案時不僅頭戴安全帽、口罩，安全帽後方還貼上假髮誤導警方辦案。
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