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桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶

2016-12-31  00:54

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市驚傳3人陳屍茶葉行內！死者之一的茶葉行老闆47歲蔡東益，曾任桃園市茶商業同業公會常務理事，去年5月時，還曾以50萬元1斤的天價標到特等茶。

警方調查，蔡東益從嘉義北上桃園打拚，除了經營茶葉行也經營放款業務，昨天下午3點原本要到龍潭交茶，想不出有自殺的理由；警方也接獲情資，蔡東益疑似負債，警方表示這部分仍待查證，釐清整件事與債務糾紛有無關連。

在去年5月底舉辦的桃園市海拔最高的拉拉山春季烏龍茶比賽，重頭戲的特等茶標售，以1台斤50萬元的天價標出創新紀錄，比前年得標價為46萬元更高，當時得標的茶商就是蔡東益，他當時的身分是桃園市茶商業同業公會常務理事，蔡東益當時受訪說，將作為「鎮店之寶」。

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  • 桃園離奇命案中的死者蔡東益，去年曾以天價標下特等茶。（資料照，記者李容萍攝）

    桃園離奇命案中的死者蔡東益，去年曾以天價標下特等茶。（資料照，記者李容萍攝）

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