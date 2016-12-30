吸毒被逮女友不離不棄 男感動在警局求婚

2016-12-30 17:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕玻璃切割工人陳姓男子攜毒被逮，他交往10年的女友趕到警局相陪，陳男深受感動當場求婚，讓女友淚灑警局，她喜憂摻半地說：「再碰毒品就分手」，新興警方提醒他莫忘求婚承諾，今見陳男臉書PO「不再使用」告誡毒友，並留「不使用」、「斷」等字，提醒自己不能再沾毒。

前金分駐所今日表示，民眾檢舉自強二路大樓出租套房，飄來陣陣塑膠臭味，疑似有人拉K吸毒，員警前往查緝，在樓下見陳男（25歲）探頭探腦，欲上前盤查時，陳男心虛拔腿就跑，追攔100公尺，陳男邊逃邊扔棄1小包K他命毒品，重約0.85公克。

陳男告知交往10年的劉姓女友，女友馬上搭小黃直奔警局，十指緊扣默默相陪，警方見2人警局曬恩愛，遂動之以情，陳男也告訴員警，他與劉女是國中同班同學，認識10多年，畢業後交往至今，因遭朋友慫恿拉K上癮，因攜毒品被抓到警局，女友卻不離不棄，令他感動。他表示，今年初因工作壓力大，遭朋友慫恿拉K上癮，很後悔一直沒在乎女友的感受，決定向女友求婚，斷毒悔過重新做人。

警方訊後依毒品危害防制條例，裁罰新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並令其接受4小時以上8小時以下之毒品危害講習，提醒他莫忘對女友的承諾。

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