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反同團體控警執法過當 警公布蒐證畫面

2016-12-29  12:29

〔記者王冠仁／台北報導〕下一代幸福聯盟等反同性婚姻團體，本週一（26日）在立法院外針對立法院修改民法進行抗議，其中幸福盟領導趙曉音今天到北檢按鈴控告警方妨害自由，當天在立院外執行維安勤務的保六總隊也出面回應。

保六總隊表示，當天立院裁示「不開放以陳情方式帶民眾進入院區並暫停會客」，但趙女未經立院同意，率自稱是醫療人員的2女1男，從立院青島東路出入口進入，並手持無線電、手機指揮聯繫立院外群眾。

趙女等人在11點15分被保六警方發現，警方見他們並無實際從事救護，也擔心他們煽惑更多群眾侵入，於是進行保護管束並暫時制止使用通訊器材。趙女事後反映他們並非攀爬圍牆進入，警方隨即歸還通訊器材終止管束，還護送他們離開院區。

此外，還有一位龍姓民眾聲稱他受傷躺地半小時，質疑警方執法不當且延誤送醫。保六總隊今天也公布監視器畫面，畫面中可見龍男先是在立院外以頭部自撞立院鐵欄杆，員警見他自殘多次伸手阻擋；他隨後攀爬立院圍籬但疑似不慎自摔，倒地受傷。警方見他受傷，在混亂情況下約4分鐘內就通報119送醫，並未延誤，也無暴力相向、執法過當。

保六總隊還說，當天攀爬進入立院的抗議者雖被警方以束帶綁手進行保護管束，但警方有將抗議者帶至陰涼處休息並給與飲水，甚至還「餵」他們喝水，待立院狀況解除後就終止管束。此外，束帶也符合警械使用條例規範，並無違法。

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  • 保六總隊副總隊長林水順說明當天執法過程。（記者王冠仁攝）

    保六總隊副總隊長林水順說明當天執法過程。（記者王冠仁攝）

  • 龍幸抗議者以頭部自撞立院鐵欄杆，警方多次伸手阻擋。（圖由警方提供）

    龍幸抗議者以頭部自撞立院鐵欄杆，警方多次伸手阻擋。（圖由警方提供）

  • 警方公布當天龍幸抗議者送傷送醫的時序表，並無延誤。（記者王冠仁攝）

    警方公布當天龍幸抗議者送傷送醫的時序表，並無延誤。（記者王冠仁攝）

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