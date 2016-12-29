| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
73歲阿嬤遊花毯節 不明原因昏倒不治 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

胖達人炒股案 小S老公無罪確定 公公獲緩刑

2016-12-29  10:34

〔記者楊國文／台北報導〕藝人小S老公許雅鈞、公公許慶祥被控涉胖達人母公司基因國際股票內線交易案，高等法院審理期間，一審重判2年的許慶祥改口當庭認罪，並以「當醫師，一生行醫救人無數」、和投保中心和解為由，請求法官判他緩刑；許雅鈞則哭喊無罪，高院今日宣判，認定許慶祥涉證交法內線交易罪，審酌他有悔意，給予減刑，改判許慶祥1年10月、緩刑4年，需接受20小時法治教育，許雅鈞仍獲判無罪，因適用速審法規定，許雅鈞將無罪定讞。

另兩名被告徐洵平、姜麗芬夫婦因認罪，並繳回犯罪所得，一審各被判刑2年、1年8月，但均可緩刑3年，高院今日將兩人刑度略減，改判徐1年8月、姜1年6月，各緩刑3年及接受12小時法治教育。今4名被告均未聆判。

法界人士指出，由於許雅鈞一審獲判無罪，高院今又判許雅鈞無罪，依據速審法規定，除非判決牴觸憲法或違背大法官解釋、判例，否則檢察官不得再上訴三審，因此許雅鈞幾乎可確定全身而退。

此案審理時，投保中心證稱，已和此案被告許慶祥等人達成和解，據悉，和解金額為1600多萬元。許慶祥辯護律師杜英達主張，許慶祥在偵查中即自白犯罪，且繳回犯罪所得，也努力和投保中心達成和解，請求法官考量許無前科、知錯有悔意，判決給予緩刑。

許雅鈞結辯時，情緒激動地表示他是清白的，「股票有很多次漲停板，我都沒有賣」，怎麼能說他涉內線交易犯行？請求法官仍判他無罪。

北檢起訴指控，許雅鈞、許慶祥自102年6月至8月得知胖達人開始虧損，且8月胖達人登記公司生技達人將變更董事長後，私下與當時基因國際董事長徐洵平、姜麗芬夫婦分別出脫持股，其中許家父子共賣出530張股票，規避損失1958萬餘元，依證交法的內線交易罪起訴許家父子等4人。

台北地院審理時，許雅鈞始終不認罪，許父先認罪並繳交犯罪所得，但最後一次開庭審理時，許父卻大翻供改口不認罪，強調依既定理財計畫賣股，與胖達人是否虧損無關，他因不懂法律規定加上身體不好，在檢方偵訊時聽從勸說而認罪。北院去年8月宣判結果，以許慶祥不認罪，判他2年，且沒有緩刑、許雅鈞獲判無罪，徐洵平夫婦因認罪，並繳回犯罪所得，各被判刑2年、1年8月，但均可緩刑3年。

廣告
  • 胖達人內線交易案高院今日宣判，小S的老公許雅鈞獲判無罪。（資料照，記者王藝菘攝）

    胖達人內線交易案高院今日宣判，小S的老公許雅鈞獲判無罪。（資料照，記者王藝菘攝）

  • 胖達人內線交易案中，小S公公許慶祥（圖左）因當庭認罪，高院今日宣判許慶祥1年10月、緩刑4年，需接受20小時法治教育。圖右為他的妻子黃秀珍。（資料照，記者王藝菘攝）

    胖達人內線交易案中，小S公公許慶祥（圖左）因當庭認罪，高院今日宣判許慶祥1年10月、緩刑4年，需接受20小時法治教育。圖右為他的妻子黃秀珍。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小S老公 胖達人 許慶祥 許雅鈞
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：胖達人炒股案 小S老公無罪確定 公公獲緩刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.