胖達人炒股案 小S老公無罪確定 公公獲緩刑
〔記者楊國文／台北報導〕藝人小S老公許雅鈞、公公許慶祥被控涉胖達人母公司基因國際股票內線交易案，高等法院審理期間，一審重判2年的許慶祥改口當庭認罪，並以「當醫師，一生行醫救人無數」、和投保中心和解為由，請求法官判他緩刑；許雅鈞則哭喊無罪，高院今日宣判，認定許慶祥涉證交法內線交易罪，審酌他有悔意，給予減刑，改判許慶祥1年10月、緩刑4年，需接受20小時法治教育，許雅鈞仍獲判無罪，因適用速審法規定，許雅鈞將無罪定讞。
另兩名被告徐洵平、姜麗芬夫婦因認罪，並繳回犯罪所得，一審各被判刑2年、1年8月，但均可緩刑3年，高院今日將兩人刑度略減，改判徐1年8月、姜1年6月，各緩刑3年及接受12小時法治教育。今4名被告均未聆判。
法界人士指出，由於許雅鈞一審獲判無罪，高院今又判許雅鈞無罪，依據速審法規定，除非判決牴觸憲法或違背大法官解釋、判例，否則檢察官不得再上訴三審，因此許雅鈞幾乎可確定全身而退。
此案審理時，投保中心證稱，已和此案被告許慶祥等人達成和解，據悉，和解金額為1600多萬元。許慶祥辯護律師杜英達主張，許慶祥在偵查中即自白犯罪，且繳回犯罪所得，也努力和投保中心達成和解，請求法官考量許無前科、知錯有悔意，判決給予緩刑。
許雅鈞結辯時，情緒激動地表示他是清白的，「股票有很多次漲停板，我都沒有賣」，怎麼能說他涉內線交易犯行？請求法官仍判他無罪。
北檢起訴指控，許雅鈞、許慶祥自102年6月至8月得知胖達人開始虧損，且8月胖達人登記公司生技達人將變更董事長後，私下與當時基因國際董事長徐洵平、姜麗芬夫婦分別出脫持股，其中許家父子共賣出530張股票，規避損失1958萬餘元，依證交法的內線交易罪起訴許家父子等4人。
台北地院審理時，許雅鈞始終不認罪，許父先認罪並繳交犯罪所得，但最後一次開庭審理時，許父卻大翻供改口不認罪，強調依既定理財計畫賣股，與胖達人是否虧損無關，他因不懂法律規定加上身體不好，在檢方偵訊時聽從勸說而認罪。北院去年8月宣判結果，以許慶祥不認罪，判他2年，且沒有緩刑、許雅鈞獲判無罪，徐洵平夫婦因認罪，並繳回犯罪所得，各被判刑2年、1年8月，但均可緩刑3年。
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