曾被束帶捆住 幸福盟告警察、黃國昌助理妨害自由
2016-12-29 10:18
［記者錢利忠／台北報導］民進黨立委尤美女表態，在12月26日排審婚姻平權相關修法提案，引起挺同、反同兩派在立院外對壘；被外界視為反同派的「下一代幸福聯盟」、「北北基安定力量聯盟」，不滿當天警方以束帶捆住幸福盟領導趙曉音雙手，以及北北基安定力量聯盟秘書長游信義，在立院內遭立委黃國昌的助理拉扯，今早率眾向台北地檢署提告妨害自由。
趙曉音今天提告時，以束帶捆住自己的雙手，還原當天遭警方限制行動的場景；趙曉音表示，今天是提告刑法第302條、304條及306條的妨害自由罪章，並要聲請保全證據，要求勘驗當天現場的蒐證畫面。
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