涉洩漏LED標案底標 台鐵職員10萬交保
2016-12-27 07:04
北捷員工呂志仁獲五萬元交保。（記者王定傳攝）
〔記者王定傳、陳慰慈／新北報導〕鐵路管理局台北電務段新竹電務分駐所人員官振正及台北大眾捷運股份有限公司電機處水電廠人員呂志仁，涉嫌將台北車站、板南線103年間的LED照明工程標案內容，洩漏給曜駿有限公司負責人陳千筠，陳女疑再洩漏資訊給知名LED大廠等業者以利得標，涉犯洩密及圖利罪，新北地檢署今凌晨訊後，諭令官男、陳女各以10萬元交保，呂男則以5萬元交保，LED大廠陳姓經理請回。
檢調掌握官、呂洩漏的標案至少3件，都是103年度，台鐵的標案都在新竹段，一件預算金額160萬元，最後業者以120萬元得標，另一件預算金額90萬元，業者以50萬元得標；北捷公司的「板南線、台北車站及古亭站車站公共區照明設備重置工程」，預算金額約2600萬元，由知名LED大廠以1400萬元得標，。
檢調調查，陳千筠為銷售LED設備，從官、呂兩人口中探知103年台鐵及北捷尚未公布的標案內容、規格、底價等，因工程浩大無法獨力吃下標案，把相關內容訊息轉給其他業者，等標下後再承攬ＬＥＤ業務，從中獲取利益。
新北地檢署黑金組檢察官劉文瀚昨指揮調查局北機站前往台鐵局新竹分駐所及相關涉嫌住居所共5處搜索，帶回涉案的官、呂等10人到案說明，並查扣標案相關資料，至於官、呂與陳女關係、有無行收賄或接受不當宴請，及得標的LED大廠究竟是被動獲取資訊，還是主動找陳女幫忙，檢調將深入調查釐清。
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