南投火燒車演練 凸顯採茶車超載問題大

南投縣府官員與民代一起進行採茶車逃生演練。（記者謝介裕攝）

2016-12-26 21:57

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣茶葉種植面積及產量，居全台之冠，惟採茶工與採茶車交通事故也層出不窮，縣府今日特別舉辦「茶工安心上工」宣導活動，官員及縣議員也都親自作了火燒車逃生演練，展現對茶工人身安全的重視，並強調，只要採茶車不超載，相信車禍意外便可大幅降低。

據縣府資料，10多年來，採茶車從鹿谷沿溪公路三灣段事故14傷、仁愛翠巒部落13傷、竹山往大鞍山區2死4傷、信義草坪頭茶區1死4傷，乃至今年11月杉林溪茶區1死4傷的意外，原因雖不盡相同，但唯一共同點則是「超載」，也因此一旦意外發生才會造成重大傷亡發生。

今日縣府在竹山鎮車籠埔斷層園區舉辦「茶工安心上工」宣導活動中，縣府社會及勞動處長林俊梧及縣議員陳淑惠、許素霞、張志銘等人，也都參與採茶車逃生體驗活動，南投監理站也強調，只要車子不超載，絕對可在4至5秒時間內安全逃生，藉此提醒茶農重視自身工作安全。

除此，採茶工未投保問題，縣府也允諾一定會列入稽查與輔導重點，同時交通單位也將加強臨檢，減少採茶車違規上路情況發生，朝「茶工全安上工，平安回家」目標努力。