男子散布少女不雅照 法官認有悔意判緩刑

2016-12-24 10:15

［記者江志雄／宜蘭報導］桃園市陳姓男子用LINE擷取宜蘭縣13歲少女自慰猥褻畫面，轉傳少女友人觀賞後，又要求少女另傳自慰或裸體圖，否則要散布先前不雅影像，受害少女報警處理，法官認為陳男有悔意，判1年2月徒刑，併予宣告緩刑4年。

判決書指出，這名37歲陳姓男子，去年7月經由臉書結識被害少女，雙方隨即用LINE聊天，陳男唆使對方傳送自慰影像，自己加以截圖後，轉傳給少女的黃姓友人看，不久，又用即時通聊天室傳送訊息給少女，恐嚇她再拍攝自慰行為或裸體圖回傳，若有不從將散布第一次所傳自慰畫面。

警方接獲報案，持搜索票到陳姓男子住處搜索，在他的手機內查到少女不雅影像，全案移送法辦，陳男被檢察官起訴，宜蘭地方法院承審法官審酌事證，認定犯行明確，已違反兒童及少年性交易防制條例，並觸犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，應執行有期徒刑1年2月，可易科42萬元罰金。

法官認為，陳姓男子央求未成年女子傳送猥褻行為影像，供他滿足私慾，還散播出去，已對少女身心造成極大創傷，考量已與被害人和解，賠償損失，同時坦承犯行，也頗具悔意，可能一時失慮觸犯刑典，歷經此事後應知所警惕，無再犯之虞，宣告緩刑4年，以啟自新。

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