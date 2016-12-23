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W飯店再傳訊 今天約談2名飯店主管

W飯店房務員相關主管，今天到北檢作證。（記者錢利忠攝）

2016-12-23  17:07

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦W Hotel郭姓女子猝死案，現已將小開朱家龍境管，昨天另傳喚綽號「將將」的劉姓女子出庭，訊後請回；為釐清朱家龍等人訂房以及開趴時，有哪些人曾參與派對、退房後房務員有無發現可疑物品、有無聽聞或目擊郭女在房內被下藥或毆打等諸多疑點，檢方今天下午另傳喚2名W飯店主管作證，現正庭訊中。

承辦檢察官許文琪先前兩度赴W飯店蒐證，並陸續就地訊問共12名房務員，今天下午3點，2名W飯店房務員主管赴北檢出庭作證，1名疑似法務人員陪同到庭。

檢方調查，郭女等人開趴的房間，經眾人多日狂歡，現場應已雜亂不堪，通常飯店為確認房內設備有無受損，可能會先請房務員打掃前，先拍照存證，作為後續可能求償的物證。

因事發現場在檢警蒐證前，早已被清掃一空，檢方為釐清其中是否可能有人涉及滅證等疑點，以及房務員打掃前，有無事先拍下房間尚未整理前的照片、清掃時有無發現毒品或保險套等可疑物品，以及房務員在眾人開趴期間，入內清掃時是否曾目擊郭女遭脅迫或餵毒，以及釐清飯店安全防護流程等諸多疑點，今天才傳喚2名W飯店主管釐清案情。

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  • W飯店房務員相關主管，今天到北檢作證。（記者錢利忠攝）

    W飯店房務員相關主管，今天到北檢作證。（記者錢利忠攝）

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