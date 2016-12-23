咆哮毀公物遭社區趕走 竟開槍洩憤

2016-12-23 12:35

〔記者湯世名／彰化報導〕陳姓男子經常酒後在社區大樓內咆哮並砸毀公物，遭社區住戶聯手訴訟，法院判決陳男須於明年元月強制搬遷，不料陳男懷恨在心，昨天酒後持空氣槍到社區射擊一樓落地窗，造成整面玻璃粉碎，警方據報將他查獲到案，社區住戶氣得說「乾脆關起來，以免再來鬧事！」

這棟位於彰化市的某社區大樓，其中1名54歲陳姓男住戶，經常在酒後以言語辱罵並追打社區住戶，還毀損社區警衛室對講機、沙發、監視器螢幕及住戶的機車，其失控行為成為社區的「全民公敵」，經社區管理委員會多次促請其改善，並以存證信函通知，陳男仍不改善，讓管委會及社區住戶決定聯手趕走惡鄰。

社區管委會依據「公寓大廈管理條例」第22條規定，住戶有其他違反法令或規約情節重大者，由管理負責人或管理委員會促請其改善，於3個月內仍未改善者，管理負責人或管理委員會得依區分所有權人會議的決議，訴請法院強制其遷離，邀集社區100多名住戶召開區分所有權人會議，會中絕大部分住戶都贊成「趕走他」，最後決議訴請法院將男子強制遷離。

日前判決下來 ，陳男須於明年元月中旬搬離住處，社區住戶拍手叫好之際，不料陳男昨天下午在酒後回到該大樓一樓會客區，持空氣槍朝落地窗射擊一槍，造成大片玻璃粉碎，住戶趕緊向警方報案，由警方將他當場查獲到案。

警方指出，陳男之前曾向法院辯稱，因其罹患精神相關疾病，脫序行為出現時都是發病期，且他都是酒後與社區住戶或管委會發生摩擦，他有接受治療且已獲得教訓，不致再犯，希望不要把他趕走，不過，法院判決管委會勝訴，陳男須強制遷離社區，警方偵訊後，也將陳男依槍砲、毀損、恐嚇罪嫌移送法辦。

相關影音