咆哮毀公物遭社區趕走 竟開槍洩憤
2016-12-23 12:35
〔記者湯世名／彰化報導〕陳姓男子經常酒後在社區大樓內咆哮並砸毀公物，遭社區住戶聯手訴訟，法院判決陳男須於明年元月強制搬遷，不料陳男懷恨在心，昨天酒後持空氣槍到社區射擊一樓落地窗，造成整面玻璃粉碎，警方據報將他查獲到案，社區住戶氣得說「乾脆關起來，以免再來鬧事！」
這棟位於彰化市的某社區大樓，其中1名54歲陳姓男住戶，經常在酒後以言語辱罵並追打社區住戶，還毀損社區警衛室對講機、沙發、監視器螢幕及住戶的機車，其失控行為成為社區的「全民公敵」，經社區管理委員會多次促請其改善，並以存證信函通知，陳男仍不改善，讓管委會及社區住戶決定聯手趕走惡鄰。
社區管委會依據「公寓大廈管理條例」第22條規定，住戶有其他違反法令或規約情節重大者，由管理負責人或管理委員會促請其改善，於3個月內仍未改善者，管理負責人或管理委員會得依區分所有權人會議的決議，訴請法院強制其遷離，邀集社區100多名住戶召開區分所有權人會議，會中絕大部分住戶都贊成「趕走他」，最後決議訴請法院將男子強制遷離。
日前判決下來 ，陳男須於明年元月中旬搬離住處，社區住戶拍手叫好之際，不料陳男昨天下午在酒後回到該大樓一樓會客區，持空氣槍朝落地窗射擊一槍，造成大片玻璃粉碎，住戶趕緊向警方報案，由警方將他當場查獲到案。
警方指出，陳男之前曾向法院辯稱，因其罹患精神相關疾病，脫序行為出現時都是發病期，且他都是酒後與社區住戶或管委會發生摩擦，他有接受治療且已獲得教訓，不致再犯，希望不要把他趕走，不過，法院判決管委會勝訴，陳男須強制遷離社區，警方偵訊後，也將陳男依槍砲、毀損、恐嚇罪嫌移送法辦。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 嘉義驚傳男子遭割斷生殖器、燒下體 昏迷送醫
- 被指在W毒趴現場 這位民代跳出來說明...
- 警官包庇電玩案 檢調廉突擊搜索2業者
- 替友人慶生留宿 竟遭對方丈夫「硬上」
- 洗窗工人不慎墜落 11樓平台救他一命
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 黃子韜機場突癱倒 臉色慘白急送醫
- 藍委棄守 黨產會預算一毛未刪
- 1勝花掉洋基7.41億 井川慶獨盟當無薪練習生
- 諸羅山盃少棒賽》棒球少女陳貞燕 二刀流闖江湖
- 每年大排長龍… 龍山寺藥師燈明年恐廢止
- 台灣燈會客家主燈區 「土雞王」亮相
- 雙巨頭開火 騎士連2天獵鹿
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- 白鯧提前備貨 區漁會：今年凍漲
- 貓奴搞什麼… 大眼貓穿聖誕裝網友超愛
- NBA》保羅第3節受傷退場 快艇主場仍力克馬刺
- 大學兼任助理爭議 高教工會痛批教育部擺爛
- 吳淡如收到NCC「警告函」 怒批「沒常識到極點」
- 「洩漏國家機密」？ 《六四天網》創辦人黃琦被捕
- 苗縣明年總預算表決通過 23年分文未刪
- 18％優存退場時間 林萬億：最晚6年內
- 微小說 彩虹
- 六都招商金額北市墊底 柯：財團還在觀望北市改革
- 首部軍旅輕小說 女強男弱乾坤大顛倒 「胸」狠士官長 網友想簽下去
- 8旬嬤罹胰島素瘤 「酒精注射消融法」免動刀
- 寒士往生 團圓飯前夕空留遺憾
- 2016耶誕專輯11-4：掌握耶誕，你少了這一款？
- 為了這目標再戰2018！ 柯P表態：努力爭取連任
- 小熊勸退 上原不打經典賽
- NBA》耶誕節復仇日？湯普森：等不及打騎士
- 新年度開帳又遇連假 台東縣府1月薪水延至6日發放
- 智慧手環前進校園 創課健身
- 聖國學生獎學金 將跨部會討論
- 一例一休上路 國道客運北宜線票價喊漲
- 夏田里農田污染 將開發產業園區
- （屏東）拆眷村丟TR磚？ 民眾呼可惜
- 阿信蠟燭兩頭燒 累到想對Duncan的畫下手
- 證券行情表、證券表格
- 「你爸會毀了國家！」 他機上嗆川普女兒的下場是...
- 小賈斯汀被阿根廷起訴 嗆法官想出名
- 日防衛預算明年1.4兆台幣
- 藍女議員9月時眼遭打傷 綠男議員被訴過失傷害
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：咆哮毀公物遭社區趕走 竟開槍洩憤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分