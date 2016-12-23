替友人慶生留宿 竟遭對方丈夫「硬上」

2016-12-23 12:29

〔記者謝君臨／台北報導〕女子小純（化名）今年9月至龔姓女友人住處替其慶生，結束後因時間已晚，龔女留宿小純，龔女睡在房間，小純則睡在客廳，翌日清晨，龔女的賴姓丈夫帶著三分醉意返家，見小純熟睡，竟上前強脫衣物，意圖性侵，小純驚醒呼救，龔女急奔客廳查看，賴男才罷手；台北地檢署今依強制性交未遂罪起訴賴男。

起訴書指出，今年9月16日下午，小純為了提前替龔女慶生，前往龔女住處，慶生結束後因時間已晚，龔女擔心小純安危，邀請她留宿，小純原不想叨擾，但因龔女堅持，小純才答應；當晚，龔女睡於房間，小純則睡在客廳。

翌日清晨6時許，龔女丈夫賴男喝完酒後返家，見老婆好友睡在客廳，竟色心大起，上前以下半身壓制小純腿部，掀開其裙襬欲強脫內褲，另一手則抓住小純手臂，不但撫摸小純胸部、下體，還輕吻其頸部，小純驚醒後喝斥賴男：「住手！否則我就叫你老婆出來。」但賴男仍不罷休。

小純見賴男絲毫無停手意願，奮力抵抗並高聲呼喊，龔女聽見好友求救急奔至客廳查看，驚見丈夫竟對好友下手，上前阻止，賴男才停手，隨後裝做若無其事，喝完水後進入房內睡覺；小純不甘受辱，奮而控告賴男意圖性侵。

檢察官傳喚賴男出庭，他否認意圖性侵小純，辯稱當時喝醉了，以為躺在沙發上睡覺的是自己妻子，所以才上前求歡；檢察官調查後，認為小純當下曾高呼：「要叫你老婆出來！」賴男不太可能誤認，且有龔女、小純的驗傷單為證，認定賴男確涉強制性交未遂犯行，將他起訴；據悉，事後賴男、龔女離婚收場。