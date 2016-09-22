| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
軍情局少校遭策反當共諜 判74年半減至18年
 首頁 > 社會

大量進貨仿冒名牌衣再上網賣 負責人、店員被起訴

2016-09-22  11:46

［記者楊政郡／台中報導］仿冒商品也敢在網路上賣！某服飾店負責人梁女與王姓女店員，為了不法牟利，透過中國淘寶網買進大量「香奈兒」、「愛迪達」、「NIKE」之衣、褲、鞋子等，被警察上網釣魚查獲，然後到她服飾店進行搜索，查扣上述品牌商品189件，檢方依違反商標法起訴。

起訴書指出，台中市北區某服飾店梁姓負責人與王姓店員，去年10月間透過中國掏寶網，或是台北五分埔，以每件100至200元價錢買進仿冒瑞士商「香奈兒」、德商「愛迪達」、美商「NIKE」之衣、褲、鞋子等商品，然後在店內陳列販售牟利，以每件數百至上千元價格出售，且為了銷售量，還自製商品照片，上網張貼提供網購服務。

今年元月上述擁有商標權公司委託律師提告，員警上網發現購入仿冒商標「香奈兒」的服飾一件，先送鑑定後發現是仿冒品，向台中地院聲請搜索票，前往該服飾店搜索，查獲仿冒商品189件。

據悉，該案是少數如此大膽或是無知的犯罪行為，仿冒商品在網路上販售，員警只要以釣魚方式，上網訂購，很容易查緝犯罪，兩女子都是年輕無經驗，一心只想賺錢，將來還要面對巨額賠償。

廣告
  • 某服飾店負責人梁女與王姓女店員，為了不法牟利，透過中國淘寶網買進大量「香奈兒」、「愛迪達」、「NIKE」之衣、褲、鞋子等，被警察上網釣魚查獲。圖為他案仿冒服飾，與本案無關。（資料照，記者何宗翰攝）

    某服飾店負責人梁女與王姓女店員，為了不法牟利，透過中國淘寶網買進大量「香奈兒」、「愛迪達」、「NIKE」之衣、褲、鞋子等，被警察上網釣魚查獲。圖為他案仿冒服飾，與本案無關。（資料照，記者何宗翰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 仿冒品 商標法
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：大量進貨仿冒名牌衣再上網賣 負責人、店員被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.