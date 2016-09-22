大量進貨仿冒名牌衣再上網賣 負責人、店員被起訴

2016-09-22 11:46

［記者楊政郡／台中報導］仿冒商品也敢在網路上賣！某服飾店負責人梁女與王姓女店員，為了不法牟利，透過中國淘寶網買進大量「香奈兒」、「愛迪達」、「NIKE」之衣、褲、鞋子等，被警察上網釣魚查獲，然後到她服飾店進行搜索，查扣上述品牌商品189件，檢方依違反商標法起訴。

起訴書指出，台中市北區某服飾店梁姓負責人與王姓店員，去年10月間透過中國掏寶網，或是台北五分埔，以每件100至200元價錢買進仿冒瑞士商「香奈兒」、德商「愛迪達」、美商「NIKE」之衣、褲、鞋子等商品，然後在店內陳列販售牟利，以每件數百至上千元價格出售，且為了銷售量，還自製商品照片，上網張貼提供網購服務。

今年元月上述擁有商標權公司委託律師提告，員警上網發現購入仿冒商標「香奈兒」的服飾一件，先送鑑定後發現是仿冒品，向台中地院聲請搜索票，前往該服飾店搜索，查獲仿冒商品189件。

據悉，該案是少數如此大膽或是無知的犯罪行為，仿冒商品在網路上販售，員警只要以釣魚方式，上網訂購，很容易查緝犯罪，兩女子都是年輕無經驗，一心只想賺錢，將來還要面對巨額賠償。