性侵案受害人被道歉？ 輔大院長夏林清引公憤

輔大性侵案，被害女生昨晚PO文公開道歉，引發輿論譁然。（資料照，記者葉冠妤攝）

2016-09-22 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學去年6月發生王姓男學生性侵酒醉學姊的案件，更爆出社運人士出身的社科院院長夏林清企圖吃案。事經4個多月，被害女學今天突然PO文向夏林清等人道歉，遭社會大眾質疑是不是「被道歉」。

輔大性侵案的被害人男友今年5月在臉書發文，指控夏林清在處理本案時希望「息事寧人」，企圖說服他們不要提報性平會，甚至帶領調查該事件的工作小組，把討論引導到「被害人酒後亂性」的方向。對此，夏林清今年6月召開記者會，聲淚俱下地表示，自己長期參與社會運動，反抗威權體制，沒想到卻「被網路公審判了死刑」。

而被害女生昨晚的道歉PO文則寫，「這再也不只是一樁性侵事件，風暴席捲了非常多人。無論我原初的本意是否惡意或殘忍；無論我如何解釋我自己，我都不能迴避在整趟過程裡，對其他人所造成的，惡意與殘忍的後果。…我走到此刻，面對生而為人的鬥爭與抗爭，得為我自己在過程裡的失去人性、沒有人性的所作所為道歉，但願一些人、事、物，能在傷痛或死去的路上，獲得一絲一縷的安息。」

被害女生的PO文一出，不到一天時間累積2000多個分享。包括中正大學客座教授王丹、太陽花學運成員賴品妤、「台灣國護照貼紙」設計人陳致豪等都發文評論，「還有比這個更荒謬的事情嗎？」「除了幹跟怒吼暫時說不出什麼，這就是個會押著性犯罪被害者道歉的世界，不是只有這一起。」「感到一陣涼意。就像有人說：『台灣人欠國民黨一個道歉』…」。

政論家「人渣文本」也在臉書粉絲團發文，將他今年6月關於夏林清的談話PO出，「夏林清就是在搞個人崇拜。…從輔大心理系的性侵事件上，可以看得出夏林清在搞個人內聚小團體，或者講得白話點，搞「教派」。…唬小朋友就算了，要拿來晃點世界，還是免了吧。…不只是壓制受害者的恐怖，而是什麼年代了，還在搞這種水準的個人崇拜，這想法真是單純到好恐怖。」