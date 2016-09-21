喬本生醫疑收購違法牛樟 5供應商交保候傳

喬本生醫公司遭檢調搜索。（記者李立法攝）

2016-09-21 20:38

〔記者李立法／屏東報導〕喬本生醫公司被懷疑收購違法牛樟椴木遭檢調搜索，檢方從供應商庫房查扣來路不明的牛樟椴木6330公斤，並約談喬本公司相關幹部，檢方訊後裁定簡姓等5名牛樟椴木供應商分別以3至5萬元交保候傳，該公司隨即發表「一切合法」的聲明，檢方將進一步釐清該公司究竟是受到供貨商蒙蔽或有勾結不法情事。

屏東地檢署指出，該署據報指位於屏東農業生物科技園區專門生產牛樟芝產品的喬本生醫公司疑似收購來路不明的牛樟椴木，昨天遂指派檢察官吳紀忠、李仲仁、高永翰、陳君瑜、許家彰及黃彥凱分別率屏東刑警大隊、調查站、保七總隊及檢察事務官80多人兵分17路，搜索喬本公司及牛樟椴木供應商位於高雄、屏東、彰化、嘉義及南投等地庫房。

檢警調在供貨商庫房查扣市價約120萬元的牛樟椴木6330公斤及大型木材切割機等器具，並傳喚喬本公司相關幹部及牛樟供應商共24人，檢察官今天訊問後，認為簡、郭、林、郭及蔡姓等5名牛樟供應商違反森林法等罪嫌疑大，諭知簡、郭、林、郭等4人具保5萬元，蔡男具保3萬元，喬本公司幹部則請回。

喬本公司下午發表聲明，指該公司所有牛樟椴木均向合法供貨商取得，該公司主動協助司法檢調打擊犯罪，懇請檢調早日釐清案情，還給該公司公道及正常營運空間。