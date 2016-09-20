鷹石尖海天一色 美景斷崖卻無防護措施

坐擁海天一色美景斷崖鷹石尖，議員促設防護措施（記者簡惠茹攝）

2016-09-20 16:21

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮的秘境「鷹石尖」以坐擁宜蘭海景聞名，近期吸引許多遊客爭相前來拍照，感受壯闊美景，但是斷崖上沒有防護措施，走往斷崖山路更是坑坑巴巴，議員要求縣府協調相關單位做好防護措施。東北角風景管理處表示，當地是私人土地，會請縣府幫忙協調所有權人，再進一步討論安全措施事宜。

頭城秘境「鷹石尖」位於海拔超過4百公尺處，坐擁海天一色的美景，近來成為遊客口耳相傳的熱門景點，突出山壁的大石，與斷崖構成老鷹翱翔的奇特造型，站在老鷹背上，還能看到綿延的海岸線，天氣好時還能看到龜山島。

「斷崖上沒有防護措施，看了叫人心驚膽顫。」議員黃定和表示，這麼好的景點，縣府應該與東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處協調如何加強防護措施，不但登上懸崖的山路坑坑巴巴，大小石頭讓路人很難走，旁邊也沒有柵欄，懸崖邊也沒有設置簡單的防護措施，儘管有警告標示，但還是讓遊客沒有安全感，一不小心就會掉下去。

東北角風景區管理處副處長陳煜川表示，鷹石尖地區屬於私人土地，看起來是自然沖刷出來的山溝路，如果要設置安全防護措施，還需請縣府幫忙釐清土地所有權，今年初因為遊客漸多，已經在當地設立告示牌警示，提醒遊客前往斷崖地形要小心注意。縣府工旅處表示，近期會釐清地權、協調地主，並與東北角管理處進一步討論安全措施事宜。